HGCA capacita mais de 1.800 profissionais para enfrentamento da Covid-19

O Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), em Feira de Santana, através do Centro de Educação Permanente em Saúde (CEPER/HGCA) e do Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento (NUDED/HGCA), está realizando cotidianamente treinamentos em serviço e simulação realística para a equipe multiprofissional, de apoio e administrativo da unidade. Atualmente 1.806 profissionais já receberam treinamento para lidar com o novo coronavírus.

O HGCA é pioneiro na Bahia no que diz respeito a treinamento e capacitação para combate e enfrentamento ao Novo Coronavírus. Assim que o primeiro caso no Estado foi anunciado e por se tratar de um paciente feirense, iniciamos imediatamente nosso cronograma de capacitações profissional. Segundo Elizabete Lopes, coordenadora do CEPER, um Plano de Ação de Enfrentamento a Covid-19 no HGCA foi elaborado em parceria com o Comitê Interno de Enfrentamento as Urgências Biológicas da COVID-19.

“Os treinamentos iniciaram em março para toda equipe multiprofissional da área assistencial, administrativa e apoio intitulada “Segurança Biológica a Covid-19 para Profissionais de Unidade Hospitalar” com a finalidade de possibilitar aos servidores conhecimento sobre prevenção e controle da transmissão, como também orientar sobre os fluxos de atendimento aos pacientes com suspeita ou confirmados com a doença”, afirmou Elizabete.

Participam dos treinamentos equipe multiprofissional do HGCA como: enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, médicos, técnicos de laboratório, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeutas, técnicos da agência transfusional, técnicos de radiologia, auxiliar administrativo, assistentes sociais, nutricionistas, psicólogos, odontólogos, auxiliares de higienização, maqueiros, vigilantes, motoristas, agentes de portaria e também aqueles que atuam no setor administrativo.

Os treinamentos acontecem também no auditório do HGCA, respeitando o distanciamento mínimo e o número de participantes. Os temas abordados são: Fluxos de Atendimento ao Paciente com Covid-19; Manejos aos Resíduos Hospitalares na Covid-19; Protocolos do HGCA para Covid-19, Uso de EPIs; Lavagem das Mãos; Paramentação e Desparamentação; Oxigenoterapia e intubação em pacientes de Covid-19. O agendamento é realizado no Centro de Educação Permanente do HGCA pelas coordenações ou pelos trabalhadores através do ramal 3365.