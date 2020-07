O MAP está aberto e precisamos estar abertos para uma nova realidade

Hoje com a reabertura do comércio é como se recomeçasse outra etapa das nossas vidas. É preciso pensar positivo, confiar em Deus e ter paciência. Um comerciante não perde a esperança nunca. Porém, as vezes precisamos estar abertos para uma nova realidade. A pandemia vai mudar ou já mudou muita coisa e nós também talvez tenhamos que nos renovar ou nos readaptar. A história da humanidade sempre foi assim.

Penso que é um equívoco culpar os outros ( a associação ou a prefeitura) porque o nosso comércio não se desenvolve como gostaríamos. Vamos pensar em o que podemos fazer individualmente e coletivamente para melhorar as perspectivas. Vamos valorizar o espaço que estamos e a oportunidade de estarmos vivos para continuar a luta pela sobrevivência.

Pergunte-se sempre: o que posso fazer para contribuir por este local em que estou inserido e como posso ajudar no desenvolvimento de todos? Abrir o boxe é o primeiro ponto. Muitos boxes fechados passam uma imagem ruim do espaço. Como muitos já são aposentados, penso que poderiam colocar algum parente, que tenha necessidade, pra trabalhar no box ( é apenas uma sugestão) participar de uma reunião quando puder ter, dar alguma ideia ou sugestão, usar as redes sociais para divulgar seus produtos e o próprio MAP e etc…

O Mercado de Arte Popular de Feira de Santana (MAP) está precisando de retoques e pintura. Já comunicamos à Prefeitura diversas vezes inclusive por ofício e já nos prometeram que iam tomar as providencias.

Também precisamos dar ânimo ao espaço através de arte e cultura que respeite os limites da lei do meio ambiente de 70 decibéis e com paciência e pensamento positivo cada um fazendo a sua parte poderemos em pouco tempo voltar a ter o sucesso que almejamos.

Vamos usar máscara e tomar todos os cuidados porque doente ou sem vida não poderemos fazer nada e que Deus o criador de todas as coisas continue a proteger e abençoar a todos.