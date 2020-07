Testes em vacinas serão realizados na Bahia pela Obras Sociais Irmã Dulce e Pfizer

O governador Rui Costa abriu a edição do #PapoCorreria, na noite da quarta-feira (22), com o anúncio do apoio do Estado à testagem de uma vacina contra a Covid-19 na Bahia.

Os testes serão realizados pelas Obras Sociais Irmã Dulce (Osid) e pelo pesquisador Edson Moreira, responsável por um centro de pesquisa que está funcionando nas instalações da entidade, no bairro Dendezeiros, em Salvador. O local irá realizar a testagem de vacinas para a Covid-19, em conjunto com o laboratório privado Pfizer.

O governador detalhou que “serão realizados 1000 testes, sendo 500 com placebo e 500 com carga antiviral, de modo a ativar a fase 3 de testagem”. Acompanhado do secretário estadual da Saúde, Fábio Vilas-Boas, Rui ainda garantiu que “é de interesse da gestão estadual inserir a Bahia nesse cenário de testes de vacina contra a Covid, sejam vacinas desenvolvidas por organismos públicos ou por laboratórios privados, como o da Pfizer”.