Mais de 21 milhões aplicados em Feira no combate à Covid19

Mais de 21 milhões de reais (R$21.040.842,14) já foram aplicados em Feira de Santana nos últimos meses no trabalho de combater o coronavírus no município. A informação foi dada pelo prefeito de Feira, Colbert Filho n(MDB), em entrevista coletiva nesta segunda-feira,27, através da internet.

Sobre os investimentos Colbert disse que irá cumprir a determinação judicial, feita a pedido do Ministério Público, que na semana passada solicitou do governo a ampliação da transparência sobre a aplicação dos recursos. A Justiça quer que os números sejam estabelecidos em um local diferenciado do portal da transparência existente no site da Prefeitura.

O Prefeito também falou sobre o grau de letalidade, níveis de transmissão e diversos assuntos relativos ao controle da doença. Tanto a taxa de letalidade como o nível de transmissão de Feira, segundo disse, estão abaixo da média da Bahia e do Brasil.

Abaixo, um balanço das contas apresentado pela prefeitura