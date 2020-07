Novo programa da TVE tem foco na agricultura familiar da Bahia

Semanalmente a produção da agricultura familiar, cultivos, tecnologias, estratégias de convivência com semiárido, iniciativas da agroecologia, a cultura popular e receitas culinárias. Este é o programa “Rural Produtivo” que estreia na TVE no próximo sábado (1º), às 14h, com reapresentações segunda (6h30) e quinta (20h).

Segundo dados do Censo Agropecuário (IBGE 2017), a Bahia é o Estado com o maior número de estabelecimentos da Agricultura Familiar no Brasil, 593.411 mil estabelecimentos (15% do total do País). O programa apresentará a realidade da agricultura familiar a partir da produção e das técnicas utilizadas por agricultores familiares, comunidades de fundo e fecho de pasto, comunidades tradicionais e cooperativistas rurais.

O “Rural Produtivo” abordará ainda dados sobre colheita, manejo e meteorologia, clima e ecologia, além de oferecer um conteúdo para desmistificar a imagem do semiárido que historicamente é visto como um local de miséria, fome e seca, mas na realidade é uma terra rica em produção, com solos férteis, belezas naturais e diversidade cultural.

As políticas públicas de assistência técnica rural aos diversos segmentos serão também temas da nova atração permitindo que agricultores tenham acesso a informações para ampliar e diversificar sua produção e comercialização. O programa vai incentivar o consumo dos produtos da agricultura familiar e agroecológicos.

A nova atração exibirá conteúdos colaborativos produzidos por jovens comunicadores, e terá um canal direto onde agricultores poderão sugerir temas que podem virar temas de reportagens As dúvidas sobre técnicas agrícolas serão respondidas por profissionais da assistência técnica rural durante o programa. A produção envolverá ainda estudantes e pesquisadores das universidades públicas baianas que desenvolvem ações relacionadas a agricultura familiar.

O novo programa começa a ser exibido após a expansão do sinal digital da TVE pelo interior da Bahia. A emissora pública está disponível para 10 milhões de cidadãos em todos os 27 Territórios de Identidade. O Rural Produtivo é resultado de uma parceria da emissora com a Secretaria de Desenvolvimento Rural e a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional – CAR.