Governo do Estado entrega veículos para 120 prefeituras

O governador Rui Costa (PT) participou, na manhã desta terça-feira (28), da entrega de ambulâncias, ônibus rurais escolares, tratores agrícolas com e sem implementos e ainda veículos administrativos. A ação, que aconteceu em um evento fechado no Parque de Exposições de Salvador, envolveu mais de R$ 13 milhões em investimentos e beneficia diretamente 120 prefeituras de diferentes regiões do território baiano. Ao todo, foram 48 ambulâncias, 44 veículos administrativos, 37 ônibus rurais escolares e 18 tratores agrícolas, sendo oito com implementos e dez sem.

O governador lembrou que os recursos são fruto de emendas parlamentares e que os municípios são os que mais ganham quando há uma boa relação entre governo e parlamento. “Dentre os veículos entregues hoje, temos ambulâncias que vão fortalecer esse momento de pandemia da Covid-19, reforçando a Atenção Básica, inclusive na zona rural de muitos municípios. Além disso, outros veículos foram entregues para dar mais mobilidade às equipes de saúde e de outras áreas pelo interior da Bahia”, explicou Rui Costa.

Prefeito de Nova Soure, Luis Cássio, mais conhecido como Cassinho, garante que a ambulância que recebeu vai fazer a diferença para o município. “Nova Soure é uma cidade carente e pobre que vem evoluindo muito na área da saúde e esse equipamento chega em uma hora importante, num momento de crise”, assegurou.

Já o prefeito de Euclides da Cunha, Luciano Pinheiro, recebeu as chaves de um ônibus rural escolar. “Um transporte como esse, de qualidade, só vem para alavancar a educação da nossa cidade. São cerca de 12 mil estudantes atendidos pela frota de transporte escolar diariamente e esse veículo de primeiro mundo vai garantir mais conforto e segurança a essa turma”, destacou o gestor municipal.

As secretarias estaduais envolvidas na iniciativa são a da Saúde (Sesab), da Educação (SEC) e da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri).

Confira detalhes das entregas:

Ambulâncias

Quantidade: 48.

Prefeituras beneficiadas: 48.

Investimento total: R$ 2.832.000,00

Veículos administrativos

Quantidade: 44

Prefeituras beneficiadas: 32.

Núcleo de Transplante da Sesab: 01.

Investimento total: R$ 2.610.400,00.

Ônibus rurais escolares

Quantidade: 37

Prefeituras beneficiadas: 36.

Investimento total: R$ 7.258.110,00.

Tratores agrícolas

Quantidade: 10.

Prefeituras beneficiadas: 10.

Investimento total: R$ 787.650,00.

Tratores agrícolas com implementos

Quantidade: 08.

Prefeituras beneficiadas: 08.

Investimento total: R$ 854.763,12 (R$106.805,39 cada).

ENTREGA POR MUNICÍPIO

Total: 120 prefeituras beneficiadas

Adustina – 01 Ambulância

Água Fria – 01 trator agrícola

Almadina – 01 ambulância / 01 ônibus rural escolar

Amélia Rodrigues – 01 ônibus rural escolar

Angical – 01 ônibus rural escolar

Antônio Cardoso – 01 ambulância

Araçás – 01 veículo administrativo

Aratuípe – 01 ambulância

Barra – 01 ônibus rural escolar

Barreiras – 01 ambulância / 01 ônibus rural escolar

Belmonte – 01 ambulância

Biritinga – 01 ambulância

Brumado – 01 ônibus rural escolar

Buritirama – 01 trator agrícola

Caatiba – 01 ônibus rural escolar

Caem – 01 ambulância

Caetano – 01 trator agrícola com implementos

Cafarnaum – 01 ambulância

Cairú – 01 ambulância

Campo Alegre de Lourdes – 01 ambulância

Canavieiras – 01 ônibus rural escolar

Candiba – 01 veículo administrativo

Cândido Sales – 01 ambulância

Capela do Alto Alegre – 01 ambulância

Carinhanha – 01 ônibus rural escolar / 01 veículo administrativo

Cícero Dantas – 01 veículo administrativo

Coaraci – 01 veículo administrativo

Conceição da Feira – 01 ambulância

Coração de Maria – 01 ambulância

Cristópolis – 01 trator agrícola com implementos

Cruz das Almas – 01 ambulância

Curaçá – 01 ambulância

Dom Basílio – 01 veículo administrativo

Euclides da Cunha – 01 ônibus rural escolar / 01 veículo administrativo

Feira de Santana – 09 veículos administrativos

Firmino Alves – 01 ambulância

Formosa do Rio Preto – 01 ônibus rural escolar

Gentio do Ouro – 01 ambulância

Gongogi – 01 trator agrícola com implementos

Guanambi – 01 ambulância / 01 ônibus rural escolar

Ibicoara – 01 trator agrícola com implementos

Ibipeba – 01 veículo administrativo

Ibipitanga – 01 veículo administrativo

Ibicuí – 01 ambulância

Ilhéus – 01 ônibus rural escolar

Inhambupe – 01 ônibus rural escolar

Ipecaetá – 01 ônibus rural escolar

Ipirá – 01 ambulância

Irajuba – 01 ambulância

Iraquara – 01 veículo administrativo

Itabuna – 01 ônibus rural escolar

Itaguaçu da Bahia – 01 veículo administrativo

Itajuípe – 01 ambulância

Itapé – 01 veículo administrativo

Itapetinga – 01 ônibus rural escolar

Itapicuru – 01 trator agrícola

Itatim – 01 trator agrícola

Itiruçu – 01 ambulância

Itiúba – 01 ambulância

Iuiú – 01 ônibus rural escolar / 01 veículo administrativo

Jacaraci – 01 trator agrícola com implementos / 01 veículo administrativo

Jacobina – 01 trator agrícola

Jandaíra – 01 ônibus rural escolar

Jequié – 01 ônibus rural escolar

Jeremoabo – 01 ambulância / 01 trator agrícola

Juazeiro – 01 ambulância

Jussiape – 01 veículo administrativo

Lamarão – 01 trator agrícola

Lençois – 01 veículo administrativo

Macaraní – 01 ambulância

Mairi – 01 veículo administrativo

Malhada – 01 ônibus rural escolar

Mirante – 01 trator agrícola com implementos

Morpará – 01 veículo administrativo

Mucugê – 01 veículo administrativo

Nilo Peçanha – 01 ambulância

Nova Itarana – 01 ônibus rural escolar

Nova Soure – 01 ambulância

Novo Horizonte – 01 ambulância / 01 veículo administrativo

Ouriçangas – 01 ônibus rural escolar

Palmas de Monte Alto – 01 ambulância / 01 veículo administrativo

Palmeiras – 01 veículo administrativo

Paripiranga – 01 ônibus rural escolar

Paulo Afonso – 01 ônibus rural escolar

Pé de Serra – 01 ambulância

Pilão Arcado – 01 ambulância

Piripá – 01 ambulância

Poções – 04 veículos administrativos

Ponto Novo – 01 veículo administrativo

Retirolândia – 01 ônibus rural escolar

Riachão das Neves – 01 ônibus rural escolar

Riacho de Santana – 01 veículo administrativo

Ribeira do Amparo – 01 veículo administrativo

Ribeirão do Largo – 01 veículo administrativo

Rio Real – 01 ambulância / 01 ônibus rural escolar

Rodelas – 01 ambulância / 01 trator agrícola / 01 trator agrícola com implementos

Salvador – 01 veículo administrativo

Santa Brígida – 01 veículo administrativo

Santa Cruz Cabrália – 01 ônibus rural escolar

Santa Maria da Vitória – 01 ambulância

Santo Amaro – 01 ônibus rural escolar

São Desiderio – 01 trator agrícola com implementos

São Domingos – 01 ambulância

São Félix – 01 ambulância

Sapeaçu – 01 ônibus rural escolar

Seabra – 01 trator agrícola

Sobradinho – 01 ambulância

Souto Soares – 01 ambulância

Tanque Novo – 01 veículo administrativo

Teofilândia – 01 ambulância

Terra Nova – 01 trator agrícola

Tremedal – 01 ambulância

Uauá – 01 ambulância

Ubaíra – 01 ambulância

Ubaitaba – 01 veículo administrativo

Uruçuca – 01 ônibus rural escolar

Valente – 01 ônibus rural escolar

Vitória da Conquista – 01 ônibus rural escolar

Wanderley – 01 ônibus rural escolar

Wenceslau Guimarães – 01 ambulância / 01 veículo administrativo / 01 ônibus rural escolar

Fotos: Mateus Pereira/GOVBA