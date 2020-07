Pipa ao molho de liberdade

50 cm de papel de seda

Três taliscas de côco verde

Cola

Linha

Uma lapa de rabada

Para o Molho:

Ventos frios do sul

Fim de tarde

Céu azul com poucas nuvens

Meninos adultos

Adultos meninos

Rua vazia

Modo de fazer:

Misture na rua os meninos com gosto de seda. No mesmo local, acrescente vários ventos, ora traiçoeiros, que carregam sonhos de esperança!

Em busca de liberdade, ponha uma pitada de pipa, feita com jeito de moleque; amassada contra o céu azul. Ao fim da tarde deixe descansar as mãos trépidas de tanto puxar a linha, sem cerol.

Aos olhos dos adultos deixe cozinhar as lembranças de anos vadios, que fogem ao pôr do sol. Por fim, relaxe e curta o sabor das cores dançando e cantarolando nos rodopios de uma pipa solta ao vento!

Bom apetite!