Jorge Portugal tentou recuperar as ruínas do Carro de Boi

Nos dois anos (2015-2017) em que passou como secretário estadual de Cultura, o professor e compositor Jorge Portugal, falecido hoje em Salvador, tentou encontrar uma maneira de recuperar as ruínas do antigo restaurante Carro de Boi e boate Jerimum que fazem parte da área onde está localizado o Centro de Cultura Amélio Amorim, em Feira de Santana.

Na foto, o secretário conversa com o então deputado estadual Zé Neto, no interior do prédio que abrigou o antigo restaurante criado pelo arquiteto que dá nome hoje ao Centro estadual de cultura.

Como todos os sesus antecessores, desde a década de 80 quando foi criado o Centro, Portugal defendeu a restauração sem no entanto obter nenhum avanço enquanto as edificações continuam a se deteriorar.

O poeta faleceu no Hospital Geral Roberto Santos (HGRS) por volta das 20h15, de falência cardíaca aguda. Ele estava internado na unidade de terapia intensiva (UTI) cardiovascular da instituição.