Prefeitura autoriza restaurantes e lanchonetes a reabrir

Os restaurantes e lanchonetes estão autorizados a reabrir em Feira de Santana a partir desta terça-feira (04) – a medida não vale para bares. O decreto da Prefeitura Municipal que estabelece a flexibilização dentro do Estado de Calamidade Pública pela pandemia da Covid-19 está publicado em edição extra do Diário Oficial Eletrônico.

Os restaurantes estarão autorizados a funcionar das 11h as 15h para almoço e das 17h as 21h para jantar. Só será permitido utilizar 40% da capacidade máxima. As mesas devem ficar distantes a pelo menos 2 metros uma da outra. Não é permitido self-service ou a realização de eventos e/ou comemorações.

Já as lanchonetes podem funcionar das 8h as 17h. Também devem obedecer o distanciamento entre as mesas e demais protocolos estabelecidos. Vale ainda para ambos os segmentos respeitar medidas definidas para funcionamento de demais estabelecimentos, como permitir apenas a entrada de clientes utilizando máscaras, e após higienização das mãos, e realizar a higienização do ambiente.

O prefeito Colbert Martins Filho reitera que estabelecimentos que funcionam exclusivamente como bares não estão autorizados a receber clientes. “É uma medida de flexibilização que foi tomada levando em consideração os dados da Covid-19 em Feira de Santana, com todo critério técnico cabível”, ressaltou.

Os restaurantes e lanchonetes estavam sem funcionar em Feira de Santana desde o dia 21 de março, quando passou a valer o primeiro decreto de Estado de Calamidade Pública em decorrência da pandemia da Covid-19 no município.