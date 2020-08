Targino rompe com Ronaldo e vai apoiar Carlos Geilson

Através de um vídeo, semana passada, com cerca de cinco minutos em que chama o ex-prefeito José Ronaldo de ‘Rei do Pilão’ (uma alusão ao bairro onde mora Ronaldo) e ataca o prefeito Colbert Filho (“prefeito bosta n’água”), o deputado estadual Targino Machado, do DEM, anunciou a impossibilidade de ser candidato a prefeito de Feira de Santana na eleição de novembro.

Amanhã, às 10 horas, o ex-líder da oposição na Assembleia da Bahia, vai declarar apoio público e oficial à candidatura a prefeito do ex-deputado Carlos Geilson pelo Podemos. A aliança será feita em uma coletiva à imprensa, através da internet.

Targino se diz vítima de “perseguição política’ de Ronaldo que, segundo ele controla o DEM em Feira de Santana e o impediu de utilizar a legenda para a candidatura dele. Caso fosse eleito, diz Targino no vídeo, ele moveria uma auditoria geral na Prefeitura para descobrir “os mistérios” da administração pública municipal que está sob o controle de Ronaldo há cerca de 20 anos.

Carlos Geilson que hoje é ligado a um partido da base do governo estadual, também foi aliado de Ronaldo.