Marcela Prest, pelo PSOL : Feira tem mais uma mulher pré candidata a Prefeita

Além da deputada federal, Dayanne Pimentel, pelo PSL, o eleitorado de Feira de Santana já pode contar com outra mulher na disputa para ser (a primeira ) Prefeita de Feira de Santana: Marcela Prest, do PSOL.(clique)

Hoje 11/8, pela manhã, no programa Acorda Cidade (clique), o professor Jhônatas Monteiro, que foi candidato nas duas últimas eleições a Prefeito de Feira pelo PSOL, anunciou Marcela como candidata do partido, quebrando a expectativa que ainda existia na cidade. O Rasta destacou a “trajetória de luta” de Marcela que é também presidenta municipal do PSOL e anunciou que ele é candidato à Câmara Municipal de Vereadores.

No instagram ela se apresenta como Doula Marcela Prest,(clique), Doula, Mãe do Henrique e da Maria Cecília,Feminista Negra,Presidenta Municipal do @psolfeirayoutu.be/0psbfMkt_ZU