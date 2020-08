Mossoró tem cinco pré candidatas a Prefeita; a atual é candidata à reeleição

Se aqui em Feira de Santana a doula Marcela Prest pré candidata do Psol a Prefeita do Município caso seja eleita será a primeira Prefeita da história política local, em Mossoró, no Rio Grande do Norte a candidatura e eleição de mulheres prefeitas já virou uma tradição.

Esse ano, pelo menos cinco mulheres são pré candidatas a Prefeita da maior cidade do interior do estado, incluindo-se a atual prefeita de Mossoró, Rosalba Ciarlini, candidata natural à reeleição e que está no exercício do terceiro mandato. Rosalba já foi governadora do estado.

ESTA E OUTRAS informações ESTÃO no Blog Carol Ribeiro (clique)