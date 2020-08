Iluminação pública de Feira na Bolsa de Valores de São Paulo nesta sexta-feira

A Comissão Especial de Licitação de Feira de Santana e consultores da B3 (Brasil Bolsa Balcão) receberam, segunda-feira, 10, onze propostas – cada uma delas com três envelopes, entregues por licitantes que participarão da concorrência internacional para a PPP da iluminação pública de Feira de Santana.

São empresas que querem participar do processo de modernização da iluminação pública do município. Hoje, parte deste parque, cerca de sete mil lâmpadas, já é de LED. A outra é formada por mais de 54 mil pontos de vapor de sódio.

A licitação está marcada para as 10h do dia 14, nesta sexta-feira, na Bovespa (Bolsa de Valores de São Paulo). Os envelopes foram recebidos até as 14h, horário limite estabelecido para encerramento desta etapa, na sede da B3 na capital paulista.

Os envelopes, o número 1 – Garantia das Propostas, foram abertos pela Comissão Especial de Licitação, para avaliação dos termos do Edital. Os outros, 2 e 3, estão sob a guarda e custódia da B3.

Com investimento previsto de R$ 275 milhões ao longo dos próximos 13 anos, esta será a primeira Parceria Público-Privada da Bahia. Todos os 61 mil pontos de iluminação do município serão dotados de luminárias de LED, atualmente o que há de mais eficiente em termos de iluminação pública.

Econômicas – devido à durabilidade e redução no consumo de energia elétrica em torno de 60%, e dentro das premissas ambientais, as luminárias de LED melhora sensivelmente a qualidade do serviço, aumentando, assim, a sensação de segurança entre os cidadãos.

Na opinião do secretário de Planejamento, Carlos Brito, o leilão acontecerá em um momento adequado por dar a Feira de Santana um instrumento de gestão da sua iluminação pública de qualidade com indicativos importantes para o gestor, como medida de desempenho, de eficácia das empresas prestadoras de serviço.

A expectativa do secretário é que a maratona de substituições seja iniciada no mais curto espaço de tempo. E vai priorizar bairros e distritos onde os índices de violência, medidos pela Polícia Civil, estão mais altos.

O objeto é a Concessão Administrativa da prestação dos serviços de iluminação pública no Município de Feira de Santana, incluídos o desenvolvimento, a modernização, a expansão, a eficientização energética, a operação e a manutenção da Rede Municipal de Iluminação Pública.