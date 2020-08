José Ronaldo vai falar

No encontro virtual, que acontecerá nesta sexta-feira, dia 14, às 19h, o ex-prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo de Carvalho (DEM) irá anunciar para população de Feira de Santana o nome do pré-candidato à prefeito que irá apoiar nas eleições 2020.

“Sempre fiz política perto das pessoas. Gosto do abraço, do aperto de mão. Mas, infelizmente, por conta da pandemia, precisamos evitar os contatos sociais. A internet é hoje esta ferramenta que nos aproxima e permite que muitas pessoas estejam juntas ao mesmo tempo, cada uma de sua casa, do seu celular”, informou o ex-prefeito de quem o atual prefeito Colbert Martins Filho (MDB) foi vice-prefeito na eleição de 2016. José Ronaldo renunciou ao cargo para candidatar-se a governador da Bahia, em 2018.

Ronaldo vai utilizar todas as plataformas além do facebook:

https://www.facebook.com/oficialjoseronaldo/