José Ronaldo, o “mito” da Feira vai falar quando, como, onde e por que?

Em quase toda a imprensa de Feira de Santana, principalmente a radiofônica, o ex-prefeito José Ronaldo é tratado como um “mito”. Criou-se o entendimento de que Ronaldo “só fala quando ele quer e o que ele quer falar” e por isso não adianta procurá-lo para questionar, seja o que for, pois quando ele quiser, ele próprio vai acionar os canais ou os veículos por onde desejar mandar a sua mensagem. E muitos ficam torcendo, alguns orando, para ser “o escolhido”.

Não estou criticando colegas por isso, pela amor de Deus!, não interprete assim. A imprensa, no mais das vezes, apenas reflete o comportamento do restante da sociedade e a sociedade feirense conferiu a Ronaldo esse status de semi-deus ou de “Rei do Pilão”, como dizem antigos e, agora, novos oposicionistas. Quem discorda disso, ou quem ousa, vira uma voz a falar no deserto…não é ouvido e nem tem resposta.

É bom ressalvar aqui, e isso é um testemunho, o ex-prefeito trata a todos, inclusive os discordantes, com civilidade. Se já processou juridicamente alguns, como eu, isso não implica em descortesia, desrespeito ou autoritarismo. A longevidade dele no poder é uma responsabilidade do povo.

Essa redoma onde ele é colocado é muito confortável e ele a tem usado com indiscutível maestria, ao longo desses 20 anos de mando político-administrativo no Município. As entrevistas coletivas de Ronaldo, quando era prefeito, eram sempre um delicioso monólogo à frente de microfones atentos e cabeças balançando afirmativamente a cada palavra proferida. Quase uma comédia provinciana.

Faço estas observações neste momento porque tenho ouvido alguns radialistas, uns em tom de reverência feudal, afirmarem que chegou o momento de Ronaldo falar sobre a política municipal. Mas não o procuram. Esperam. Isso depois que o deputado Targino Machado, do mesmo partido do ex-prefeito, elevou o tom contra o líder e migrou seu apoio para o candidato a prefeito Carlos Geilson, que outrora foi também um obediente discípulo do doutor em captação de votos na Feira de Bernardino Bahia ou de Lucas (você escolhe…).

– Soube que ele vai falar em uma live na próxima semana, me disse, sem esconder a euforia, um desses colegas da imprensa. Procurei checar a informação com os poucos colegas que mantêm com ele uma relação mais próxima, mas até agora…

Tenho pra mim, e expresso agora nesse texto pra você, que o ex-prefeito não está tão certo de que deva falar agora apenas porque Targino e Geilson se uniram “contra ele”. As aspas aí são propositais, para insinuar que talvez Ronaldo não veja dessa maneira a ponto de abrir uma polarização com essa candidatura, digamos assim, “dissidente”….

Mas, de repente, é exatamente o contrário do que penso, e quarta-feira, ou quem sabe, antes disso alguém seja “escolhido” pelo “mito” da Feira para um pronunciamento “bombástico” sobre aquilo que todos sabem o que será: o apoio dele à reeleição de Colbert Filho…

A Feira é ótima e daqui eu não saio! Bom final de semana a todxs.

obs.: a fotomontagem é antiga.