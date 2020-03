Justiça acusa Ronaldo em fraude; Colbert comenta: “haverá de confirmar inocência”

O ex-prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo teve os bens bloqueados hoje pela Justiça Federal, por envolvimento em um desvio de recursos públicos destinados à saúde, o caso da cooperativa que levou à prisão o médico. Aroldo Dourado e outras pessoas.

O processo se desenrola há mais de dois anos mas somente agora o ex-prefeito e sua então (e atual) secretária de Saúde, Denise Mascarenhas foram oficial e publicamente envolvidos no “rombo” no tesouro municipal.

Os contratos da prefeitura com a empresa ultrapassaram R$ 285 milhões apenas em um ano, diz a notícia do bloqueio divulgada em primeira mão pelo repórter Alexandre Galvão no site Metro1

Logo após a notícia se espalhar o ex-prefeito falou a radialistas.

Do site do programa“De Olho na Notícia” :

“Isso é chato, claro que é, quem teve uma vida como eu, 50 anos de servidor público, sem ter nada na vida, e vem uma decisão dessas, que nem fui ouvido, baseado numa informação de um técnico, é complicado.”

Ronaldo relacionou bens que possui e que segundo ele estão longe do valor do boqueio, 24 milhões.

O juiz federal Alex Schramm de Rocha determinou o bloqueio de bens em até R$ 24 milhões dele e outras quatro pessoas.

O site da Prefeitura divulgou a opinião do prefeito Colbert Martins Filho que manifesta confiança nos servidores envolvidos: Denise Lima Mascarenhas (ex-secretária de Saúde), Antonio Rosa de Assis, José Gil Ramos Lima da Penha e Cleudson Santos Almeida.

E sobre o ex-prefeito afirmou: ““É um homem honrado, com mais de 50 anos de vida pública sem qualquer mácula à sua imagem e que tem grande credibilidade junto a população. Haverá de confirmar a sua inocência”.