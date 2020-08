Profissionais da saúde ganham tablets em São Gonçalo

Nesta quinta-feira (13), o prefeito Carlos Germano entregou tablets para agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate a endemias, no Paço Municipal. Devido ao momento de pandemia, a entrega ocorreu de maneira simbólica, a fim de evitar aglomerações. Ao total, 85 profissionais serão contemplados.

Segundo o prefeito, cada agente terá seu tablet como ferramenta de trabalho. “Por meio desses aparelhos, as informações serão atualizadas diretamente no Ministério da Saúde, facilitando o trabalho desses profissionais e trazendo economia para o município que, consequentemente, vai reduzir o consumo de papel. A informatização do serviço vai continuar. Estamos informatizando, de maneira inicial, 05 unidades de saúde da família “, pontuou.

A agente comunitária de saúde, Ilma Pedreira, relata os benefícios da nova aquisição do setor. “Antes as fichas e notificações demoravam muito e nós hoje estamos informatizados. Mais soluções, mais agilidade e rapidez em resolver os casos que são pendentes no município”, explicou.

De acordo com a agente de combate a endemias, Marilene Sousa, a saúde só tem a ganhar com a informatização. “Meu trabalho vai ter mais agilidade, não vamos mais ter que ficar preenchendo papéis, o que faz que em tempo real as informações sejam passadas aos órgãos de saúde”, comemorou.