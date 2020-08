Zé Neto quer ouvir o povo para fazer programa de governo

Com a intenção de ouvir a população e criar um programa de governo eficaz para Feira de Santana, o deputado federal Zé Neto (PT) lança neste domingo (16), às 9h, a plataforma digital “E agora Feira?”, um Programa de Governo Participativo (PGP). A transmissão ocorrerá no Instagram e Youtube oficiais do Deputado Zé Neto (@depzeneto), PT Bahia (@ptbahia), e do PT Feira de Santana (@ptdefsa).

A live contará com a participação do vice-governador da Bahia, João Leão (PP), do senador Jaques Wagner (PT), do presidente do PT da Bahia, Éden Valadares, entre outros.

Este será o canal oficial para o povo de Feira e os setores produtivos (formais, informais e de serviços), participarem da construção do programa do pré-candidato a prefeito pelo PT.

Na plataforma (eagorafeira.com.br), o cidadão poderá realizar o cadastro, registrar sua opinião e sugestões sobre os mais diversos temas cotidianos da cidade. A partir daí, o pré-candidato e os partidos que compõem a aliança, vão elaborar o programa para administrar Feira.

“Ouvir o que o povo quer é importante para promover políticas efetivas de transformação, capazes de combater as desigualdades em nossa cidade. Vamos trabalhar para fazer de Feira de Santana uma cidade democrática, atenta aos direitos da sociedade”, destaca Zé Neto.