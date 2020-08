Preço do combustível em Feira sobe novamente em julho, aponta pesquisa da UEFS

O Programa Conhecendo a Economia Feirense passou a divulgar informações sobre o preço dos combustíveis em Feira de Santana. Os dados são levantados e disponibilizados mensalmente pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e os cálculos e análises são feitos pela equipe de professores e estudantes do curso de Ciências Econômicas (DCIS/UEFS). No último mês julho o índice sofreu um aumento de 3,31% em relação a junho, influenciado diretamente pelo aumento do preço do diesel e do etanol, que variaram 9,5% e 4,2%, respectivamente. O preço da gasolina também apresentou uma inflação mensal considerável, de 3,61%. O único combustível que apresentou variação negativa no seu preço foi o GNV (-0,18%).

Os preços médios de cada combustível no mês de julho foram R$ 4,30 por litro para a gasolina, R$ 3,24 por litro para o diesel, R$ 3,30 por litro para o etanol, R$ 62,7 por botijão de 13 Kg de GLP e R$ 2,83 por m3 de GNV.

Já a análise do acumulado dos últimos 12 meses revela que, em julho, o índice sofreu uma leve deflação de -0,09%. Esta deflação tem sido puxada pela diminuição nos preços do diesel (-5,52%) e do GNV (-4,29%) nos últimos 12 meses. O índice de preços dos combustíveis apresentou em julho a quarta deflação consecutiva quando a base de comparação é o mesmo período do ano anterior, mas espera-se que esta sequência de deflações seja interrompida a partir de agosto.

Acesse aqui o boletim

Equipe do Programa “Conhecendo a Economia Feirense: custo da cesta básica e indicadores socioeconômicos”

Coordenadora: Márcia Pedreira

Docentes: Adelaide Motta de Lima; Antonio Rosevaldo Ferreira da Silva; Cleiton Silva de Jesus; Leandro Batista Duarte; Paulo Nazareno Alves Almeida

Discentes: Adriele Regina Andrade; Carlos Vinícius Marques dos Santos; Edianny Santos dos Santos, Evânio Marques de Souza Junior; Hellen Rebekah Damasceno M. Alves; Jémison da Silva Santana; Joice Cirqueira Santos; Layra Santos Lima; Luangela Freitas Dantas; Luciano Bruno Bezerra Venâncio; Maria Fernanda dos Santos Santana; Mayko Breno de Oliveira Camilo; Núbia dos Santos Almeida, Regiane Oliveira da Silva; Sandra Bastos da Silva; Yasmim Silva Oliveira.