Geilson diz que foi ‘engabelado’ com o projeto do shopping popular

O pré-candidato a prefeito de Feira de Santana pelo Podemos, ex-deputado e ex-ouvidor do Estado, radialista Carlos Geilson diz que foi um dos “engabelados” com o o projeto do shopping popular para a retirada dos camelôs das ruas centrais da cidade.

O camelô não vai conseguir pagar, Targino, é um valor altíssimo!, diz o radialista em vídeo gravado ao vivo em live com o deputado Targino Machado (DEM).

A crítica de Geilson é feita em meio às obras que estão em andamento no projeto Novo Centro, tocado pelo prefeito Colbert Martins e a abertura do shopping popular, uma PPP municipal que segundo o ex-deputado iria cobrar taxas menores, “simbólicas” aos camelôs.

Eu fui ao lançamento do shopping, eu fui um engabelado….”, diz no vídeo que você pode ver clicando aqui.