“É a maior fraude da história de Feira” dispara Zé Neto sobre o BRT

O deputado federal Zé Neto (PT) criticou atual gestão de Feira de Santana em relação ao Bus Rapid Transit (BRT). “Não existe BRT. É a maior fraude da história de Feira”, disparou. “Uma tragédia, a clandestinidade, a ineficiência, a demora. Espero que a justiça dê o veredicto”, completou o deputado e pré-canditato à prefeitura do município.

As declarações do parlamentar foram na manhã desta quinta-feira, 20, durante entrevista ao programa ‘Isso é Bahia’, da rádio A TARDE FM. “Feira de Santana venceu uma disputa com mais de 100 cidades para receber o BRT, eu e o ex-governador Wagner trabalhamos muito para trazer o BRT para Feira. É muita coisa errada, não existe BRT, não existe corredor de tráfego, não liga o centro da cidade ao Tomba, não liga a Universidade”, disparou.

A obra de BRT em Feira de Santana foi a primeira a ser autorizada na Bahia, ainda em 2015. A previsão era que o projeto, no valor de R$ 87 milhões, ficasse pronto em 2017. Atualmente, ainda não há um prazo para o BRT de Feira de Santana entrar totalmente em operação.