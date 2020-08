Secretário Carlos Brito rebate Zé Neto sobre a “fraude” do BRT

O secretário de Planejamento municipal, Carlos Brito, através do site da Secom, foi quem rebateu os ataques do deputado Zé Neto ao BRT de Feira divulgados no jornal “A Tarde”, de Salvador, e republicados aqui no BF com o título “É a maior fraude da história de Feira”, dispara o deputado Zé Neto sobre o BRT”

O secretário disse que a “dor” do deputado é porque o financiamento foi aprovado num governo do PT (Dilma Rousseff) “mesmo com ele trabalhando contra“, acusou.

Veja a matéria publicada no órgão oficial do Governo:

Dois túneis prontos e sendo usados no tráfego de veículos, uma galeria de esgotamento pluvial com 3,4 km de extensão também sendo utilizada e três grandes terminais praticamente prontos. Segundo o secretário de Planejamento, Carlos Brito, esta é a situação da implantação do BRT em Feira de Santana, “tornando completamente infundada a acusação de que a obra é uma fraude”, feita pelo deputado José Neto.

“Fraude é o celebrar um convênio no valor de R$300.000,00 com a prefeitura para atualizar os projetos do Teatro e do Centro Convenções, repassou R$40.000,00, recebeu os projetos atualizados e não pagou o restante do convênio. O município teve que assumir o compromisso de pagar o restante dos projetos. Fraude é utilizar projeto pago pela prefeitura para urbanização da Lagoa Grande e esconder que os recursos para sua execução foram baseados no mesmo. Fraude é omitir que a área para onde foram removidas as famílias do Projeto da Lagoa Grande foi paga com recursos do município. Fraude é deixar inacabada as obras da Lagoa Grande há 12 anos. Fraude é o aeroporto de Feira de Santana, que também há 12 anos vive de promessas de ampliação e de implantação de vôos”, retrucou o secretário.

De acordo ainda com Carlos Brito, a “dor do deputado” com o BRT é o fato da obra ter tido financiamento conseguido por uma prefeitura governada pelo DEM em pleno governo do PT (mandato da presidente Dilma Rousseff), “mesmo ele fazendo tudo para atrapalhar”.

foto: Ex-prefeito José Ronaldo e Carlos Brito