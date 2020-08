“O Retratista”, a história de um fotógrafo lambe-lambe na Feira de Santana

O curta documental “O Retratista” será lançado no youtube da Raízes Tv e nas plataformas virtuais da Fundação Cultural do Estado da Bahia, Funceb.

Nascido e criado na zona rural de Feira de Santana, e apaixonado pela atividade de vaqueiro, José Alves dos Santos, 67 anos, conta sobre seus quase 40 anos de profissão como fotógrafo lambe-lambe, partilhando o início de sua trajetória nessa arte até os dias atuais no documentário O Retratista, produzido e dirigido por seus filhos Gean Almeida e Jaitan Almeida.

O cenário intimista das gravações foi a própria casa do retratista, no bairro do Caesb, onde a família mora há mais de 40 anos. J. Alves trabalha na praça Bernardino Bahia, conhecida como a Praça do Lambe-Lambe, no centro de Feira de Santana.

“Cronista visual que presencia e participa dos micro-enredos da vida familiar e cotidiana de uma comunidade, José Alves conduz no documentário uma imersão na memória e na imagética da sua história, tendo a fotografia como elo transmissor desse resgate, ao testemunhar a trajetória e o percurso de grupos familiares”, destaca um dos diretores Jaitan Almeida.

Significativos suportes documentais de informação que preservam e transmitem a memória coletiva de diferentes grupos sociais, o lambe-lambe tem grande importância no contexto da história da fotografia no Brasil e na popularização do retrato entre as classes populares e menos privilegiadas.

Essa prática tornou-se a paixão de seu José Alves, homem negro, conhecedor de suas raízes, que ainda jovem o fez largar a sua vida no campo e ir para a cidade, tendo a máquina e o caixote como instrumento para se afirmar profissionalmente.

A obra, que conta com animação no seu conteúdo, se apoia na narrativa do retratista como forma de resgatar o ofício do fotógrafo lambe-lambe e valorizar essa arte como via de preservação da memória e cultura de um povo, na aposta de que a mesma possa ser futuramente transformada em patrimônio cultural, para garantir a eficiência de políticas patrimoniais e preservacionistas no campo dos bens culturais intangíveis.

O filme foi aprovado pelo edital Calendário das Artes 2020, 8ª Edição, da Fundação Cultural do Estado da Bahia (FUNCEB) Raízes TV(@raizestv)

A obra documental integra as produções da Mídia Preta Independente Raízes [email protected] – coletivo soteropolitano formado por cineastas, artistas, pesquisadorxs e produtorxs culturais negros que tem o objetivo de através da pesquisa, compartilhar narrativas afro-diaspóricas e utilizar o audiovisual como arma política e educativa.

A Raízes Tv tem como intuito criar uma mídia antirracista que potencializa e visibiliza as formas de (R)existências e de criação da cultura afro-brasileira, na intenção de expandir a cultura e as artes afrodiaspóricas presentes no estado

da Bahia.

Documentário: O Retratista – Duração: 14 minutos

FICHA TÉCNICA

Direção e Roteiro: Gean Almeida e Jaitan Almeida

Figurinista: Lindaura Almeida

Pesquisa e direção: Gean Almeida e Jaitan Almeida

Elenco: José Alves

Direção de Fotografia: Gean Almeida

Direção de Arte: José Alves

Som Direto e Desenho de Som: Gean Almeida

Montagem: Gean Almeida

Animação e ilustração: Gean Almeida

Legendagem: Jaitan Almeida

Pesquisa: Gean Almeida e Jaitan Almeida

Classificação: Livre – Produção: Raízes TV

