Igreja dos Capuchinhos terá missa domingo com apenas 150 fiéis

A conhecida Igreja dos Capuchinhos, da Paróquia de Santo Antônio em Feira de Santana vai retomar as missas presenciais neste domingo, suspensas com pandemia, com um máximo de 150 pessoas/fiéis no interior do templo católico, um dos maiores da região, com capacidade de cerca de 1000 pessoas.

Hoje pela manhã, em conversa com o radialista Dilton Coutinho, no programa Acorda Cidade (Rádio Sociedade News 102,1) o pároco frei Mário Sérgio explicou os detalhes de como serão os agendamentos para participar das missas. Neste domingo eles podem ser feitos por um telefone 3625 1910 ou presencialmente na Secretaria da Paróquia, mas depois elas serão feitas através de um site cujo endereço será amplamente divulgado no decorrer da semana.

Na segunda quinzena de setembro a paróquia vai fazer misssas em drive-trhu para idosos e pessoas em demais grupos de risco.

A entrevista completa pode ser ouvida em poodcast no site do programa clique aqui