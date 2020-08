Intenções do ciclismo para Feira: carta aos candidatos a prefeito

Um grupo de ciclistas liderados pelo engenheiro Neydson Eloy, está elaborando com a chancela da UCB, União de Ciclistas do Brasil (clique aquii) uma carta de intenções sobre a bicicleta nos planos de mobilidade do município para os atuais pré candidatos e futuros candidatos a prefeito(a) de Feira de Santana.

Neydson Elóy é componente do grupo de trilha ‘Lobo Guará’ em atuação há mais de 10 anos. Há mais de 50 grupos de ciclismo organizados em Feira e região metropolitana, segundo pesquisa feita pelo “Lobo Guará’ (clique aqui)