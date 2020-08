Grande construtora busca fornecedores e aquece mercado em Feira

A MRV, maior plataforma habitacional da América Latina, está buscando no mercado novos parceiros para atuarem em suas obras?da cidade e região.?Cerca de 84% de todos os fornecedores da MRV são considerados locais, gerando renda e emprego nas cidades de atuação. A iniciativa da empresa aquele o mercado de construção civil.

Prestadores de serviços de engenharia podem entrar em contato com a construtora e apresentar suas empresas. A demanda da MRV consiste em serviços nas categorias de?assentamento cerâmico, pintura, instalações elétricas, instalações hidráulicas e montagem de formas para paredes de concreto.?Para falar com a MRV, basta enviar um e-mail para?[email protected] br?e?[email protected] com.br. No assunto da mensagem, inclua “Novos parceiros MRV“ e a categoria de serviços da empresa.

Sobre a MRV – Ao longo de 40 anos de história transformou-se na maior construtora da América Latina, uma plataforma de soluções habitacionais capaz de fornecer a opção de moradia que melhor se adapte ao momento na vida das pessoas, seja? com a aquisição de apartamentos prontos ou na planta, pela? compra de um terreno em loteamentos completamente urbanizados ou alugando imóveis especialmente pensados.