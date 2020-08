Lei Aldir Blanc em Feira espera ainda regulamentação municipal

A implantação da lei emergencial Aldir Blanc em Feira de Santana aguarda também uma regulamentação municipal que segundo o secretário Jairo Filho (foto) já está sendo providenciada pela Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer (Secel).

Além disso, é necessária também a regularização do Comitê Gestor criado, através de lei, para fiscalizar os critérios e distribuição dos recursos. Embora criado e homologado pelo prefeito Colbert Martins o Comitê foi desfalcado com a saída de alguns membros.

Esta semana representantes do setor terão nova reunião com o secretário Jairo Filho para tratar do assunto que envolve uma expectativa muito grande, segundo informa um dos ativistas culturais envolvidos no processo, o radialista Elsimar Pondé.

Essa é uma lei federal necessária para este período de pandemia, no qual estamos vivenciando. É um momento delicado na economia e o setor cultural é um dos mais prejudicados”, observou o secretário de Cultura, Jairo Carneiro Filho, lembrando que há seis meses o segmento cultural está parado em virtude do atual momento.