Concerto especial no TCA para plateia composta de figurinos

“Um Concerto para o Guarda-Roupa”, registrado em vídeo, o Balé Teatro Castro Alves (BTCA) e a Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba), fazem uma performance especial na maior sala de espetáculos da Bahia, a Sala Principal do Teatro Castro Alves, o TCA, para uma plateia cujas poltronas estão ocupadas por 1.554 figurinos com vestimentas do Guarda-Roupa do Centro Técnico do mais importante teatro da capital baiana. Emregistrado em vídeo, o Balé Teatro Castro Alves (BTCA) e a Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba), fazem uma performance especial na maior sala de espetáculos da Bahia, a Sala Principal do Teatro Castro Alves, o TCA, para uma plateia cujas poltronas estão ocupadas por 1.554 figurinos com vestimentas do Guarda-Roupa do Centro Técnico do mais importante teatro da capital baiana.

e está nos canais do YouTube do TCA e do Governo do Estado, além de plataformas de redes sociais. O material foi lançado no sábado (29)além de plataformas de redes sociais.

“Esta produção é nossa força condensada para simbolizar a saudade que estamos sentindo de ver o Complexo do TCA vivo e repleto de gente, fazendo acontecer a rotina do maior equipamento cultural da Bahia. Entre o profundo pesar pelas circunstâncias que estamos atravessando e a expectativa do retorno à normalidade, continuamos unidos, trabalhando e crentes na capacidade transformadora da arte”, afirmou Moacyr Gramacho, diretor do TCA.

O Guarda-Roupa do Centro Técnico do TCA tem um acervo de cerca de 5 mil peças, guarda a memória na forma de figurinos das artes cênicas da Bahia. Estão lá as vestimentas de infinitos personagens que ganharam vida nestes palcos ao longo de mais de 50 anos.

O aglomerado, tombado pelo Instituto Nacional de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), é também constituído por três palcos de excelência: a Concha Acústica, semiarena ao ar livre com capacidade para 5 mil pessoas; a Sala do Coro, caixa preta com flexibilidade de formatos para até 200 espectadores; e a simbólica Sala Principal, com seu palco italiano, onde se escrevem histórias de várias gerações de artistas e públicos, e que foi escolhida para este ato.

“Essa presença de figurinos na plateia é grandiosa, uma memória grandiosa, são roupas e espíritos de atores, figurinistas, costureiras, aderecistas, camareiras que já passaram por ali, atores e atrizes que já viveram seus personagens nesse grande palco”, resume o ator, cenógrafo e professor Agamenon de Abreu, que colaborou no processo criativo.