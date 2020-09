Bares e academias são os maiores ‘focos’ de covid19 em Feira

Nas academias e no bares estão as maiores chances de transmissão do covid19 hoje em Feira de Santana por serem os locais onde o relaxamento com as medidas sanitárias (uso de máscara, higiene e distanciamento) são as mais evidentes, foi o que se entendeu da entrevista coletiva concedida ontem pelo prefeito de Feira, Colbert Filho acompanhado da infectologista Mirela Falcão e do diretor do Hospital de Campanha, Francisco Mota.

O Prefeito disse que pode haver fechamento de bares, principalmente em bairros, e ameaçou com a reedição de medidas restritivas caso a população avence com essa tendência de achar que não existe mais a doença entre nós.

“Mães com crianças nas ruas com as máscaras no queixo…não há nenhum vírus que entre pelo queixo ou pelo pescoço…mas entra pela boca, pelas narinas, pelos olhos… A doença ainda está em Feira”, reclamou Colbert.

A infectologista, apesar de preocupada agora com o relaxamento, apontou vitórias no método que a Prefeitura vem adotando o que fez Feira apresentar taxas baixas acima das médias nacionais e baianas. O diretor do Hospital de Campanha de Feira confirmou dados de ocupação de leitos normais e de UTI e explicou que o atendimento precoce a pacientes com a doença conteve a letalidade em Feira.

Desde o início da pandemia dos 32.211 testes da Covid-19 realizados em Feira de Santana, 20.619 foram negativos. Nas últimas 24h, o município não registrou nenhum óbito por Covid-19 e atingiu a marca de 7.744 curados da doença, o índice representa 85% dos casos confirmados. 24 pessoas testaram negativo para o vírus, enquanto 57 casos foram positivos.

O boletim epidemiológico contabiliza ainda 39 pacientes internados no município e 1.125 casos ativos, ou seja, pessoas que ainda estão com a doença. A informação é da Vigilância Epidemiológica.