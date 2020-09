Índices apontam retração do covid19 em Feira de Santana

Feira de Santana encerrou agosto com 1.924 novos casos da Covid-19, enquanto no mês anterior 3.528 pessoas foram contaminadas pelo novo coronavírus. Os dados apontam queda de 45,46%, reduzindo quase a metade o número de novas contaminações.

O número de óbitos em decorrência da doença fechou agosto em queda. Foram 41 vítimas da doença ao longo do último mês, frente a 83 em julho. Uma redução de 50%.

Os dados foram apresentados pela Coordenadora do Comitê Gestor Municipal de Controle ao Coronavírus, a médica infectologista Melissa Falcão.

Segundo a Rede Covida, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), o Número Reprodutivo da Covid-19 (Rt) apresenta queda constante, no município, e se manteve abaixo de 1 desde o dia 2 de agosto.

O Rt é o principal índice epidemiológico, que aponta expansão ou retração da doença em determinado local. Se está acima de 1, indica que uma pessoa infectada pode transmitir a Covid-19 para outra, ou seja, a doença está em expansão. Se está abaixo de 1, indica que o vírus está em retração.

Os dados mais atualizados indicam que o Rt em Feira é de 0.5. Em Salvador e no estado da Bahia o índice está em 0.8, enquanto no Brasil é de 0.9.

Nos últimos cinco dias, conforme a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), o crescimento de casos na cidade foi de 3,25%, abaixo do que foi registrado no estado, que chegou a 3,58%.

Agosto também fechou com 85,21% dos pacientes recuperados da Covid-19. Das 8.997 pessoas que contraíram o coronavírus, 7.666 estão curadas. E até o momento, 1.146 é o número de casos ativos, no município.