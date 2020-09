Shopping diminui taxa e aumenta carência para atrair camelô

O Shopping Popular do Centro de Abastecimento diminuiu a taxa de condomínio e aumento o prazo de carência para início do pagamento do aluguel para os camelôs que se mudarem do centro da cidade para os boxes até o próximo dia 10. A ‘promoção’ foi divulgada hoje através da Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Feira.

Os ambulantes que se mudarem até o dia 10 deste mês terão oito meses de carência no pagamento do aluguel dos boxes, começando a pagar em maio de 2021. Aqueles que perderem esse prazo não contarão com o benefício. Simultaneamente, eles deverão desocupar o centro da cidade, informa.

O benefício, segundo divulga a Prefeitura, está sendo oferecido em razão das dificuldades que todo o segmento está vivendo, com a economia abalada pela pandemia. O início do pagamento do aluguel previsto para maio de 2021 tem a vantagem de acontecer num mês de grandes vendas, em razão dos Dia das Mães, Dia dos Namorados e proximidade dos festejos juninos, argumenta.

Há uma vantagem também na redução do valor estimado do condomínio, antes previsto para R$ 40,00 e, agora, fixado em R$ 28,00 o metro quadrado, o que varia de R$ 84,00 a R$ 140,00 mensais, a depender do tamanho do boxe. O aluguel varia de R$ 240,00 a R$ 400,00, também a depender do boxe.

O valor do condomínio cobre as despesas com água, iluminação, limpeza e segurança, internet etc, das áreas comuns do centro comercial.

Os que não se mudarem até o dia 10 deste mês terão apenas uma carência de três meses para o aluguel, conforme contrato já assinado.

Está definido também que não será lacrado o boxe cujo dono fique inadimplente, o que atende, segundo a Prefeitura, uma antiga reivindicação do Sindicato dos Camelôs de Feira de Santana e da Associação dos Vendedores Ambulantes de Feira de Santana.