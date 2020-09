Jairo Filho visita o Map com Lourdes do Odungê: Lei Aldir Blanc

O secretário de Cultura, Esporte e Lazer (Secel), Jairo Filho, fez uma visita ao Mercado de Arte Popular (MAP) e avaliou locais onde podem ser instalado um ponto de cadastramento para o auxílio ao setor cultural concedido pela Lei Aldir Blanc aos estados e municípios.

A sugestão para a instalação desse ponto foi feita pela presidente do Núcleo Odungê, Lurdinha Santana, que acompanhou o secretário na visita. (foto)

Jairo Filho afirma que a regulamentação municipal da Lei Aldir Blanc está em processo de elaboração e deverá ficar pronta em poucos dias. “Estamos ouvindo os segmentos culturais e toda a sociedade, colhendo sugestões em relação aos formatos de divulgação e pontos de cadastros para alcançarmos de maneira mais ampla a todos”, diz.

Além do Mercado de Arte Popular, as escolas municipais poderão ser também pontos de cadastro, que será feito de forma online.

“Entendemos que nem todos tem acesso à internet e com isso, temos que disponibilizar pontos físicos, como o Mercado de Arte e as escolas, nos distritos, para aqueles que se enquadrarem no benefício possam realizar o seu cadastro”.