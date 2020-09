Em busca do cheiro da terra e de mato verde

Sábado e domingo, dias de trilha de Mtb, como a chuva deu uma trégua, hora de ir em busca do cheiro de terra e de mato verde, na companhia da turma da bike.

A dica para o final de semana é a tradicional trilha da Pedreira, com aproximadamente 40km de percurso.

Começa na Pedreira Rio Branco, próximo ao aterro sanitário e passa pela ponte Rio Branco, atualmente um mal feito pontilhão, no local onde já foi uma imponente ponte que foi construída em 1917 sobre o Rio Jacuipe, mas que foi demolida pela falta de respeito do poder público municipal, pela nossa história, cultura e meio ambiente.

Saindo da ponte Rio Branco, segue por estradão de terra até o povoado do Galhardo. No retorno, uma das várias opções é pelo bom acostamento da estrada do feijão, tem o tradicional peixe frito com farofa de feijão fradinho, as margens Rio Jacuipe, logo abaixo da Ponte perto do Alphaville.

Bike é cultura, gastronomia e companheirismo.

Feira tem todas as condições para se tornar uma cidade amigável para a bicicleta, isso pode trazer dividendos econômicos e sociais, como turismo, emprego etc. Para que isso ocorra, é preciso que essa seja a opção da população e dos gestores públicos.

* Ao pedalar, use sempre equipamentos de segurança, como capacete etc. E preserve a natureza, trazendo de volta o seu lixo gerado.

Eli Matos além de ciclista é economista, casado, e pré-candidato a vereador em Feira de Santana pelo Partido Novo.

foto do arquivo BF: ruína da ponte do Rio Branco