Marcio Punk, estava à frente do seu tempo. Mesmo convivendo não conseguimos visualizar a real dimensão do trabalho do artista. Procurei entender o artista neste pensamento.

O artista é um ser atemporal que, mimetizado em indivíduo comum, registra o espírito de sua época enquanto projeta o futuro, o que paradoxalmente, não será percebido por aqueles da sua geração; essa assimilação só se dará, inexoravelmente, no futuro.

E por ser virtuoso e ser múltiplo dissemina suas ideias por entre frestas e janelas, invadindo mansões e casebres como flechas disparadas de um castelo construído em forma de corpo humano. É este ser especial que capta e transmite, através dos tempos, os efeitos de uma época sobre o indivíduo. Este é o seu papel, esta é a sua sina. Ele é, ao mesmo tempo, réu e algoz, o veneno e o antidoto, médium e arauto da época que vive. Assim o faz, não por ser artista, mas por ser humano.

Ave Punk.

Vivaldo Lima é publicitário e artista plástico e participou de diversos eventos do #obecoénosso, inclusive pintando ‘retratos’ de Márcio Punk e Marcelo Silva nas paredes do Beco da Energia clique.

foto do arquivo de Mário Punk/facebook