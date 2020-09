Rádio Sociedade recebe cumprimentos pelos 72 anos no ar

Desde o início da programação desta segunda-feira, 7, que a Rádio Sociedade de Feira de Santana, recebe parabéns pelo aniversário de 72 de idade, criada no ‘Dia da Independência” do ano de 1948.

Em 2018, quando completou 70 anos, a Rádio migrou da frequência AM para a Frequência Modulada (FM), passando a ser chamada de Rádio Sociedade News FM 102,1.

O atual superintendente da rede de rádios dos capuchinhos é o frei Jorge Rocha que destaca o trabalho de evangelização realizado de forma direta e indiretamente em sua programação.

Desejo que a nossa Rede de Rádio Comunicação possa crescer ainda mais, não só em número, mas em sabedoria, crescer na valorização do ser humano, como temos persistido sempre. Esse crescimento é mais do que contar as coisas. é o novo evangelizar. O rádio evangeliza, a comunicação de qualidade evangeliza, e o comprometimento com a sociedade também pessoa evangeliza”.

O secretário de Comunicação Social, Edson Felloni Borges, parabenizou, em nome do Governo Municipal, o veículo de comunicação de grande importância para os feirenses e municípios da região.

foto: blog Por Simas