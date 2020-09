Luciano Ribeiro desiste da candidatura a vereador

Em texto publicado em redes sociais o ex-vice prefeito, ex-vereador e ex-deputado estadual Luciano Ribeiro desistiu de sua a anunciada pre-candidatura a vereador pelo MDB.

Na carta ele relata um pouco de sua história, a luta contra a covid19 dentro da família e declara seu apoio à reeleição do prefeito Colbert Filho.

Leia:

“Amigos e amigas de Feira de Santana. Durante toda minha vida, sempre fiz questão de contribuir com o desenvolvimento da nossa cidade, ocupando ou não um cargo público. Sempre estive presente na história de Feira, na militância em tempos da ditadura militar, ao lado de Colbert (pai) nas décadas de 70 e 80 e mais recente em 2012 quando integrei a chapa do ex-prefeito José Ronaldo e na condição de vice-prefeito.

Este ano, me comprometi com o meu partido em sair candidato ao cargo de vereador, entendendo que precisamos ampliar as discussões e a nossa atuação na Câmara de Vereadores. Porém, Infelizmente estamos todos vivenciando uma grande pandemia, que redundou na maior crise sanitária mundial deste século. O coronavírus é uma realidade que tem feito milhares de vítimas no mundo. Vivi essa batalha aqui em casa, quando meu filho, João Paulo, ficou mais de 20 dias na UTI entre a vida e a morte, por conta da Covid-19.

Hoje, aos 75 anos de vida, carrego comigo não apenas a experiência adquirida nos anos de luta e trabalho, mas também as questões naturais da idade. Pertenço ao chamado grupo de risco pela OMS, e pelo que vi e por prudência estou oficialmente desistindo da minha pré-candidatura, entendendo que neste momento esta é a melhor decisão.

Deixo aqui registrado, o meu apoio irrestrito à Colbert Martins Filho, como candidato ao cargo de prefeito de Feira de Santana. Pois entendo que ele é neste momento, o mais preparado entre os prefeituráveis, para seguir administrando a nossa cidade.

Desde já agradeço a todos que estavam conosco nessa caminhada.

Luciano Ribeiro”