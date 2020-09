Colbert: rejeição em pesquisa não reflete a realidade

O prefeito de Feira, Colbert Filho, disse ao BF que a rejeição ao nome dele mostrada em pesquisa do jornal A Tarde não reflete a realidade. O prefeito também refutou a ideia de que a eleição em Feira vai ser ‘estadualizada, ou seja, se configurar numa disputa entre o governador Rui Costa e o ex-prefeito José Ronaldo.

Leia a entrevista:

A que o Sr. atribui a grande rejeição ao seu nome como candidato mostrada pela pesquisa do A Tarde?

Colbert Martins Filho – Me surpreendeu. Como é uma pesquisa feita por telefone, com um nível de distribuição que eu não tenho um conhecimento adequado…mas me surpreende um resultado daquele tipo para alguém que está fazendo um trabalho em todas as áreas da cidade e da zona rural. Uma pessoa como eu que estou enfrentando essa questão da epidemia de uma maneira aberta, responsável e com resultados importantes, eu acho um resultado que me surpreende, podendo entender que trata-se de algum tipo de viés de pesquisa…No meu entendimento essa rejeição não reflete, efetivamente, a realidade

A disputa em Feira vai se estadualizar entre Rui x Ronaldo como estimou o diretor do instituto ao A Tarde? O q o Sr. diz sobre isso?

CMF – Nem estadualizacao e muito menos federalização.Em todos os periodos que nós já tivemos experiências eleitorais, e inclusive nos mais recentes com o presidente Lula com um nível de aceitação, nunca houve uma verticalização que chegasse a esse ponto. Essa questão não é questão para pesquisa, mas a direção da pesquisa diz que isso é possível…é algo q não se sustenta. Nao existe essa disputa entre Rui e José Ronaldo. A disputa é entre Colbert Martins e José Neto.