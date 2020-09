Pesquisa mostra alta rejeição aos candidatos a Prefeito em Feira

A pesquisa divulgada hoje pelo jornal A Tarde (clique) mostra um quadro mais ou menos semelhante ao que sempre intuiu o senso comum em Feira de Santana, ou seja, que a disputa nas urnas deste ano é entre Zé Neto (PT) e Colbert Martins (MDB), ambos candidatos pela 5ª vez ao cargo de Prefeito.

A colocação dos três candidatos na ordem de preferência do eleitorado – Zé Neto, Colbert, Geilson – também vai ao encontro do senso comum e do que já diziam algumas das inúmeras outras pesquisas menos confiáveis que foram feitas em Feira, embora com números e ‘distâncias’ diferentes entre um e outro, o que é normal.

No ítem ‘rejeição’ a pesquisa mostra índices anormais em relação, por exemplo, ao pleito passado (2016) onde a menor rejeição não ultrapassava os 16% do eleitorado e a maior pontuava apenas 2 pontos acima de 40%:

Zé Neto (PT) – 42%

Jairo Carneiro (PP) – 21%

Jhonatas Monteiro (PSOL) – 17%

Ângelo Almeida (PSB) – 16%

José Ronaldo (DEM) – 16%

Leonardo Pedreira (PCO) – 15%

Nessa pesquisa do jornal A Tarde, o menos rejeitado tem 39% e o mais rejeitado 59%.