‘Sem cascalho não adianta serviço nas estradas da zona rural’

É imprescindível a utilização de cascalho na recuperação de estradas vicinais nos distritos de Feira de Santana. O assunto foi abordado na Câmara de Vereadores nesta segunda-feira, 14, pelo próprio líder do governo municipal, vereador Marcos Lima, do DEM:

“Tem que colocar cascalho, porque senão, não adianta. O período de chuva vai continuar, e vamos continuar cobrando ao secretário que realize esse trabalho”.

Ele disse que no fim de semana visitou localidades da zona rural e se deparou com a necessidade de um trabalho mais efetivo em Maria Quitéria, bem como em Tiquaruçu e Matinha. O vereador informa ter feito contato com, o prefeito Colbert Martins Filho sobre o assunto.

Ovo da Ema – Comunidades como Ovo da Ema, Garapa, Jurema e outras, no distrito Maria Quitéria, continuam a necessitar da intervenção da Prefeitura, para recuperação de suas estradas, com uso de cascalho, se possível. A cobrança foi feita pelo vereador Carlito do Peixe (DEM).

Também está na expectativa da troca de uma torre de iluminação pública em Ovo da Ema. “Se encontra muito perigoso para as pessoas, é preciso providência urgente”.