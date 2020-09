Fórum Filinto Bastos reabre atividades presenciais em outubro

Através do Decreto Judiciário nº 570 o presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, desembargador Lourival Trindade prorrogou medidas restritivas adotadas pelo Poder Judiciário e autorizou a reabertura das unidades judiciárias do estado para o próximo 1º de outubro.

Em Feira de Santana o Fórum Filinto Bastos está fechado há cerca de cinco meses obedecendo as determinações sanitárias do Poder Judiciário. Os prazos dos processo físicos estão suspensos e a a secção local da Ordem dos Advogados do Brasil ecoou a reclamação dos advogados. Hoje no programa radiofônico Subaé Notícias o presidente da OAB de Feira, Raphael Pitombo, falou sobre o assunto.

Segundo ele os advogados têm enfrentado grandes dificuldades na interlocução com o TJBa que demora a responder as demandas através de emails e não disponibiliza linha de telefones acessível para a advocacia. Ele quer a antecipação da volta da atividade presencial que já foi prorrogada, por três vezes, pelo Tribunal de Justiça.