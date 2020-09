Shopping de Elias abre as portas com os boxes vazios

A rejeição ao Shopping Popular de Feira de Santana foi escancarada hoje quando o empreendimento público-privado abriu as portas oficialmente com os boxes quase todos vazios.

Uma liminar do Tribunal de Justiça da Bahia suspendeu na sexta-feira a expulsão das barracas e ambulantes do centro da cidade, baseado em decreto municipal, provocando ainda mais dificuldades para o funcionamento do empreendimento que apostava na desocupação das ruas para garantir a mudança de fluxo no comércio popular.

Sem essa perspectiva, o empresário Elias Tergilene falou hoje nos principais programas de rádio da cidade, em visível estado de nervosismo, apontando “a política brasileira” como culpada, falando em “gente maldosa”, sem citar nomes e afirmando que ambulantes dizem que não podem pagar o shopping mas ostentam riqueza no Instagram.

O empresário prometeu também fazer uma grande campanha publicitária para dizer ao Brasil que está em Feira o shopping popular.