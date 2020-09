Prefeitura de Feira abre cadastro para lei Aldir Blanc

A Prefeitura de Feira de Santana, através da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, iniciou o cadastramento para o benefício financeiro que será concedido para espaços artísticos e culturais, proporcionado através da lei Aldir Blanc. Desde esta segunda-feira (21) foi disponibilizado no site oficial da Prefeitura (www.feiradesantana.ba.gov.br) a página para o cadastramento online.

Nesta quarta-feira (23) será iniciado o cadastramento em locais fixos, implantados em todos os distritos, além da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, e Mercado de Arte Popular.

“Nem todos tem acesso à internet, e com isso temos que disponibilizar pontos físicos, como o Mercado de Arte e as escolas, nos distritos, para aqueles que se enquadrarem no benefício possam realizar o seu cadastro”, explica o secretário Jairo Carneiro Filho.

O cadastramento presencial acontece a partir desta quarta-feira nos seguintes locais:

Distrito de Ipuaçu

Escola Municipal Agrário de Oliveira Melo

Horário: 8:00 às 12:00

Distrito de Maria Quitéria

Escola Municipal Dr. Francisco Martins

Horário: 8:00 às 12:00

Distrito Matinha:

Escola Anisio Pereira Bernardes

Horário: 8:00 às 12:00

Distrito Humildes:

Escola Municipal Dr. João Duarte Guimarães

Horário: 8:00 às 12:00

Distrito Bonfim de Feira:

Escola Municipal Álvaro Pereira Boaventura

Horário: 8:00 às 12:00

Distrito Tiquaruçu:

Escola Artur Santiago da Mota

Horário: 8:00 às 12:00

Distrito de Jaíba:

Escola Municipal 15 de Novembro

Horário: 8:00 às 12:00

Distrito de Jaguara – Morrinhos

Escola Municipal Antônio Carneiro Lago

Horário: 8:00 às 12:00

Mercado de Arte Popular

Horário: 09:00 às 16:00

Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer

Horário: 09:00 às 17:00

Lei Aldir Blanc – A Lei Aldir Blanc, como ficou conhecido o PL 1075/2020, prevê auxílio emergencial para o setor cultural durante a pandemia do novo coronavírus e tem como objetivo central estabelecer ajuda para artistas, coletivos e empresas que atuam no setor cultural e atravessam dificuldades financeiras neste período.

Haverá também a concessão do benefício aos trabalhadores da cultura, conforme prevê a lei, sendo este de responsabilidade estadual.