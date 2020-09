Professores e camelôs em Feira protestam com fogo defronte à Prefeitura

A professora municipal Marlede Oliveira liderou hoje pela manhã mais uma manifestação de protesto contra o prefeito Colbert Filho (MDB) defronte à Prefeitura Municipal, interrompendo o trânsito no cruzamento central com direito a uma fogueira no meio do asfalto.

Marlede é presidenta da APLB de Feira de Santana, militante do PC do B e antiga opositora de Colbert com quem já manteve diversos confrontos políticos.

A insatisfação de professores capitaneada por Marlede juntou à de camelôs revoltados com a exclusão das ruas da cidade e dificuldades de negociação com o shopping popular.

Horas depois da fogueira, a Prefeitura divulgou matéria através do site da Secom registrando uma pequena discussão entre manifestantes e o repórter Ney Silva, da Rádio Socidade FM.