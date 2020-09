Prefeitura diz que já retirou mais de 300 barracas do centro de Feira

A remoção das barracas no centro comercial de Feira de Santana está sendo realizada sem alterações. Até o momento, mais de 300 destes equipamentos foram retirados dos passeios públicos.

O secretário de Prevenção à Violência, Moacir Lima, que coordena o serviço, disse que os comerciantes estão sendo informados com antecedência, para que mercadorias e outros objetos de valor sejam retirados.

Eles indicam o local para onde o equipamento deve ser levado pela equipe que está fazendo esta remoção. São barracas de vários tamanhos, cujo transporte está sendo feito pela Prefeitura.

Já foram retiradas as barracas localizadas na avenida Senhor dos Passos, nas ruas Recife, Hermínio Santos, Praça D. Pedro II (Praça do Nordestino), Libânio de Morais (fundo do Mercado de Arte Popular) e na Leonardo Borges.