Prefeitura de Feira prorroga pagamento do IPTU

A Prefeitura de Feira de Santana decidiu prorrogar o pagamento da cota única do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) até o dia 30 de novembro.

A medida considera os efeitos colaterais e negativos que ainda vêm sendo causados pela pandemia provocada pela Covid-19, além dos inúmeros pedidos de diversos segmentos da sociedade civil organizada.

O contribuinte que optou pelo parcelamento poderá quitar o saldo remanescente até o dia 30 de novembro, com o desconto de 20%.

As guias para o pagamento do IPTU/2020 poderão ser obtidas através da internet na página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço eletrônico www.sefaz.feiradesantana.ba. gov.br; diretamente no CEAF, localizado na rua Barão de Cotegipe, 764, Centro, ou ainda, através de solicitação pelo e-mail [email protected] gov.br.

Para o exercício de 2021, e subsequentes, fica mantido o vencimento conforme estabelecido no Decreto nº 9.125, de 23 de dezembro de 2013.