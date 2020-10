Feira em luto oficial pela morte do ex-prefeito Joselito Amorim

O Governo Municipal de Feira de Santana decretou luto oficial de três dias pela morte do ex-prefeito Joselito Falcão de Amorim, aos 101 anos de idade. Devido a complicações da Covid-19, ele estava internado em um hospital em Salvador. Na madrugada desta segunda-feira (05) não resistiu. Por ter sido vítima da Covid-19 não haverá velório. O corpo será sepultado no cemitério Piedade, em Feira de Santana.

Joselito Falcão de Amorim nasceu em Feira de Santana em 4 de setembro de 1919. Ele estudou na Escola Técnica do Comércio do Ginásio Santanópolis, formando-se em contador, em 1947. Depois de aluno, foi professor, diretor do internato, diretor do curso noturno, e inspetor do MEC para o curso de Contabilidade no Santanópolis.

Ingressou na UDN e foi eleito vereador de Feira de Santana, em dois períodos, sendo prefeito empossado no dia 8 de maio de 1964, por ocasião do golpe militar que implantou a ditadura, substituindo ao prefeito deposto Francisco Pinto, permanecendo no cargo até 7 de abril de 1967.

Com informações e foto da Secom/Fsa