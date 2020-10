Feira tem “saldo positivo de emprego”, diz boletim econômico da UEFS

O Programa Conhecendo a Economia Feirense, desenvolvido no âmbito do Departamento de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Estadual de Feira de Santana (DCIS/Uefs), por professores e alunos do Curso de Economia, tem divulgado mensalmente informações sobre o Emprego Formal em Feira de Santana.

Assim, além do Custo da Cesta Básica e do Índice dos Preços dos Combustíveis, a população feirense poderá acompanhar o comportamento do mercado de trabalho no seu município. Os dados de emprego utilizados são do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), que congrega dados dos sistemas eSocial, Caged e Empregador Web.

No mês de agosto foram realizadas 2.292 admissões e 2.074 demissões, resultando em um saldo de 218 postos de trabalhos. É o segundo mês consecutivo que o município apresenta saldo positivo de emprego.

No acumulado do ano, por outro lado, registra-se, até o momento, um saldo de -3.982 empregos, decorrente de 18.030 admissões e 22.012 desligamentos.

Confira AQUI o Boletim Completo.