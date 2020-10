Cassado pelo TSE, Targino faz live hoje com Geilson

Com mandato de deputado estadual pelo DEM cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Targino Machado faz hoje mais uma live de campanha eleitoral para o candidato a prefeito do Podemos, o ex-deputado Carlos Geilson.

Eleito deputado com expressiva votação também em Feira de Santana, Targino foi cassado por abuso de poder ao realizar atendimentos médicos nesta cidade. Ele chegou a ser absolvido no Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRT-BA), mas o Ministério Público Eleitoral, por meio da Procuradoria Regional Eleitoral na Bahia (PRE-BA), recorreu contra decisão e levou as acusações ao TSE.

A cassação do ex-prefeito de São Gonçalo pode ser um tiro fatal na candidatura de Carlos Geilson. Targino é responsável pela indicação do vice na chapa que oscila entre terceiro e quarto lugar nas pesquisas de opinião pública e não demonstra fôlego para quebrar a polarização cada vez mais forte entre os candidatos Colbert Filho (MDB) e Zé Neto (PT).

A live de hoje vai ser uma oportunidade para se observar até que ponto o tremor da cassação abalou o edifício político de Geilson.