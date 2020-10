Ran Rainha Psy, “bicha, preta e periférica” quer ser vereadora na Feira

Antes do anúncio de hoje(sexta-feira 9) de que o ganhador do Prêmio Nobel da Paz foi um Programa de Mundial de Alimentos para combater fome, Helder Santos Souza ou Ran Rainha Psy, candidata LGBT a vereadora a Feira de Santana pelo PSOL já havia levantado como ‘bandeira’ da sua campanha a ideia de “Soberania Alimentar”, uma ideia simples que envolve hortas comunitárias e aproveitamento de quintais e áreas comuns nos bairros e comunidades que ele quer colocar como política pública caso seja eleita.

Concluinte do curso de Cinema e Audiovisual na Universidade Federal do Recôncavo, Ran tem passagens por outras universidades como a Unipampa na cidade de Jaguarão, Rio Grande do Sul, onde ele frequentou o curso de História.

Em Feira de Santana ela já protagonizou ou esteve presente em vários episódios da vida social, cultural e político da cidade. Foi um dos incentivadores do #obecoénosso com o artista Márcio Punk e foi assessor parlamentar do professor Marialvo Barreto na Câmara de Vereadores. Nessa atividade ficou notório na cidade ao ser vítima de violência durante ato de reinauguração no Mercado de Arte Popular onde estava presente o então senador ACM.

Ela se auto define como “bicha, preta e periférica”, elegeu-se conselheira de cultura do município de Feira de Santana ocupando o segmento de identidade e diversidade cultura. Se for eleita vai ser a primeira representante LGBT da história da Câmara de Vereadores.