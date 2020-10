Colbert: “Quem quiser me derrotar terá que ganhar no voto”

Diante das notícias referentes ao indeferimento da minha candidatura, afirmo que não há o que temer, pois não há nada que possa ser feito para cassar minha candidatura. Ela está regular, legal e tenho todas as certidões exigidas. Quem quiser me derrotar terá que ganhar no voto, tuitou neste domingo à tarde o prefeito de Feira e candidato à reeleição Colbert Martins Filho (MDB)

O pedido de impugnação feito pelo Ministério Público Eleitoral refere-se à prestação de contas do então candidato a deputado Colbert Filho em 2014.

O prefeito explicou o que houve:

“Recebi uma doação em cheque do PMDB na época, fiz o depósito, mas o cheque voltou. Anulamos o depósito, recebemos outro cheque e fizemos um novo depósito. Houve uma interpretação de que declarei só metade da doação, porque consideraram o valor em dobro, em razão dos dois depósitos”.